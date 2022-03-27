У Білорусі окупанти продають паливо та провізію або обмінюють на спиртне, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



Упродовж місяця повномасштабної війни окупанти зазнали суттєвих втрат, Попри це військово-політичне керівництво не відмовляються від здійснення злочинів.



За наявною інформацією, до медзакладів тимчасово окупованого Севастополя щодня прибуває в середньому 50-100 поранених російських військових. Морально-психологічний стан росіян низький.



За маршрутами руху російських військових Білоруссю зафіксували продажу ними палива та провізії або обміну на спиртні напої.



Росіяни намагаються поповнити втрати автомобільної техніки та налагодити тилове забезпечення своїх бойових частин.



На тимчасово зайнятих українських територіях вони тероризують людей, мародерять, викрадають місцевих мешканців і майно.



На Донецькому та Луганському напрямках угруповання Об’єднаних сил відбило 7 ворожих атак. Українські військові зниищили 8 танків, 8 одиниць броньованої та 3 - автомобільної техніки противника, один міномет. Втрати окупантів у живій силі уточнюють.



За 26 березня ПС ЗСУ уразили літак, 12 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети. Авіацію ПС задіяли для винищувального прикриття військ та об’єктів. Ударна авіація завдала нищівних ударів по визначених командуванням цілях і об’єктах окупантів.



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