У Білорусі перебувають близько 2 тис. військових РФ, - Беларускі Гаюн

Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн".

За їхніми даними, у вересні фактично не змінилася ситуація з російським військовим контингентом у Білорусі. Збільшення чисельності збройних сил РФ не спостерігалося і поки що немає передумов до значного збільшення російських окупантів.

Проте в Білорусі продовжує перебувати частина російських військових на аеродромах "Мозир" ("Боків") та "Зябрівка" - до 600 осіб, а також в районі радіотехнічного вузла "Барановичі" й 43-го вузла зв'язку "Вілейка" - до 1450 окупантів.

Загалом станом на 1 жовтня Беларускі Гаюн оцінив кількість російських військових, які перебувають у Білорусі у приблизно 2000 осіб.