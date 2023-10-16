У Білорусі перебувають близько 2 тис. військових РФ, - Беларускі Гаюн
Станом на жовтень у Білорусі перебувають близько 2 тисяч російських військових. Водночас збільшення чисельності солдат армії РФ не спостерігається
Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн".
За їхніми даними, у вересні фактично не змінилася ситуація з російським військовим контингентом у Білорусі. Збільшення чисельності збройних сил РФ не спостерігалося і поки що немає передумов до значного збільшення російських окупантів.
Проте в Білорусі продовжує перебувати частина російських військових на аеродромах "Мозир" ("Боків") та "Зябрівка" - до 600 осіб, а також в районі радіотехнічного вузла "Барановичі" й 43-го вузла зв'язку "Вілейка" - до 1450 окупантів.
Загалом станом на 1 жовтня Беларускі Гаюн оцінив кількість російських військових, які перебувають у Білорусі у приблизно 2000 осіб.
- У липні у Білорусі відбулася чергова ротація військ РФ. Росія вивела практично всіх своїх військових, які перебували на території Білорусі, однак у Державній прикордонній службі не виключали, що росіяни можуть знову перекинути туди свої підрозділи.
- 8 жовтня Білорусь вкотре продовжила спільні військові навчання зі збройними силами РФ щонайменше до 15 жовтня. Загальна тривалість навчань становить 76 тижнів.
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