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У Білорусі пішов сніг. Є відео

24 жовтня, 2021 неділя
10:29
Суспільство Перший сніг

Сьогодні, 24 жовтня 2021 року, білоруське Euroradio показало кадри снігопаду в північній частині країни

Про це інформує Еспресо.TV.

"У Вітебську випав перший сніг", - зазначається у підписі до відео.
 


Як наголошують журналісти, це загалом перше таке явище цією осінню на території Білорусі.


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