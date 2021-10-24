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У Білорусі пішов сніг. Є відео
Сьогодні, 24 жовтня 2021 року, білоруське Euroradio показало кадри снігопаду в північній частині країни
Про це інформує Еспресо.TV.
"У Вітебську випав перший сніг", - зазначається у підписі до відео.
Як наголошують журналісти, це загалом перше таке явище цією осінню на території Білорусі.
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