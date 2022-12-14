У Білорусі помітили російський радіолокаційний літак А-50У, який використовують для коригування ракетних ударів, - Гаюн
У середу, 14 грудня, російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У "Сергій Атаянц" зайшов на посадку на аеродром Мачулищі, що в Білорусі
Про це повідомляє Беларускі Гаюн.
Літак зайшов на посадку о 14:27. Цей літальний апарат з реєстраційним номером RF-93966 вже був помічений у Білорусі в лютому 2022 року.
Журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що ці літаки використовують для виявлення цілей і коригування точок ракетних ударів для пілотів винищувачів.
- 14 грудня стало відомо, що під час "перевірки боєготовності" армії Білорусі щонайменше 20 танків перекинули на полігон під Гродно поблизу кордону з Литвою та Польщею.
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