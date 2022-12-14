Про це повідомляє Беларускі Гаюн.

Літак зайшов на посадку о 14:27. Цей літальний апарат з реєстраційним номером RF-93966 вже був помічений у Білорусі в лютому 2022 року.

Журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що ці літаки використовують для виявлення цілей і коригування точок ракетних ударів для пілотів винищувачів.

14 грудня стало відомо, що під час "перевірки боєготовності" армії Білорусі щонайменше 20 танків перекинули на полігон під Гродно поблизу кордону з Литвою та Польщею.

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