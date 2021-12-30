У Білорусі Telegram-канал правозахисного центру "Весна" визнали "екстремістським"
Суд Залізничного району Гомеля визнав екстремістськими матеріали Telegram-каналу білоруської правозахисної організації "Весна"
Про це повідомляє Euroradio.
"Судом Залізничного району Гомеля за матеріалами обласного управління ГУБОЗІК МВС Республіки Білорусь інформаційна продукція Telegram-каналу "Вясна/Правы чалавека ў Беларусi", її аналогів у соціальних мережах та інших ресурсах визнана екстремістськими матеріалами", - йдеться у повідомленні підрозділу МВС Білорусі.
Під заборону потрапили не лише соціальні мережі організації, а й "інші ресурси".
Правозахисники центру "Весна" збирають та поширюють інформацію про репресії у Білорусі, становище політв'язнів тощо.
- Нагадаємо, у грудні 2021 року Центральний районний суд Мінська визнав "екстремістськими матеріалами" інформаційну продукцію каналу Радіо Свобода Білорусь у Telegram, а також його аналоги в соцмережах та на YouTube.
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