У Білорусі Telegram-канал правозахисного центру "Весна" визнали "екстремістським"

Про це повідомляє Euroradio.



"Судом Залізничного району Гомеля за матеріалами обласного управління ГУБОЗІК МВС Республіки Білорусь інформаційна продукція Telegram-каналу "Вясна/Правы чалавека ў Беларусi", її аналогів у соціальних мережах та інших ресурсах визнана екстремістськими матеріалами", - йдеться у повідомленні підрозділу МВС Білорусі.



Під заборону потрапили не лише соціальні мережі організації, а й "інші ресурси".



Правозахисники центру "Весна" збирають та поширюють інформацію про репресії у Білорусі, становище політв'язнів тощо.

Нагадаємо, у грудні 2021 року Центральний районний суд Мінська визнав "екстремістськими матеріалами" інформаційну продукцію каналу Радіо Свобода Білорусь у Telegram, а також його аналоги в соцмережах та на YouTube.