У Білорусі українця відправили на три роки до колонії за участь в протестах

Про це повідомляє Служба інформації прокуратури міста Мінська.

"Громадянин Ф. в серпні-вересні 2020 року під час несанкціонованих масових заходів у центральній частині Мінська разом з іншими особами порушував громадський спокій і блокував рух транспорту", - заявили в прокуратурі.

У відомстві додали, що для публічного висловлення поглядів і протесту обвинувачений створив та адміністрував Telegram-чат, в якому планувалося й обговорювалося нанесення протестної символіки і написів на елементи міського середовища.



Вирок суду не набув сили, може бути оскаржений і опротестований в апеляції.



