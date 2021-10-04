У Білорусі українця відправили на три роки до колонії за участь в протестах
Суд в Мінську призначив громадянину України 3 роки виправної колонії зі спецконфіскацією за участь у протестах після президентських виборів у Білорусі
Про це повідомляє Служба інформації прокуратури міста Мінська.
"Громадянин Ф. в серпні-вересні 2020 року під час несанкціонованих масових заходів у центральній частині Мінська разом з іншими особами порушував громадський спокій і блокував рух транспорту", - заявили в прокуратурі.
У відомстві додали, що для публічного висловлення поглядів і протесту обвинувачений створив та адміністрував Telegram-чат, в якому планувалося й обговорювалося нанесення протестної символіки і написів на елементи міського середовища.
Вирок суду не набув сили, може бути оскаржений і опротестований в апеляції.
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