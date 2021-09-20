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Головна Світ У Білорусі українця засудили до 3 років за участь у протестних акціях, МЗС назвало вирок антиукраїнською дією

У Білорусі українця засудили до 3 років за участь у протестних акціях, МЗС назвало вирок антиукраїнською дією

20 вересня, 2021 понедiлок
21:55
Світ суд

У Білорусі суд засудив до 3 років колонії суворого режиму громадянина України Михайла Ференця

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За інформацією правозахисного центру "Весна", Ференця засудили за двома статтями: участь у діях, що грубо порушують громадський порядох та організація осквернення будівель та пошкодження майна.

Українця звинуватили в участі у трьох акціях, а також в організації розміщення протестних написів та малюнків на будівлях шляхом адміністрування Telegram-каналу "Хоробрі люди".

Уродженця Донецька затримали 16 вересня минулого року. Понад шість місяців він чекав депортації, однак йому висунули звинувачення.

Ференец провину не визнав і відмовився свідчити, а в заключному слові розповів про психологічне та фізичне насильство з боку силовиків.

У МЗС України заявили, що доказів провини українця наведено не було.

"Вважаємо справу Михайла Ференця політично мотивованою, а вирок несправедливим та протиправним. Бездоказове звинувачення та неправове засудження громадянина України є черговими проявами антиукраїнських дій Мінська. Справа Ференця – це черговий приклад білоруського "правосуддя", внаслідок якого за ґратами опинились десятки і сотні місцевих журналістів і правозахисників, громадських активістів, програмістів, студентів та пересічних громадян Білорусі", – йдеться у повідомленні.

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