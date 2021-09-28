У Білорусі вбили працівника КДБ

Про це повідомила прес-служба відомства.

Силовики проводили "спеціальні заходи по відпрацюванню адрес, в яких могли знаходитися особи, причетні до терористичної діяльності". В одній з квартир по них був відкритий вогонь з рушниці. Співробітник КДБ був смертельно поранений. Силовики вбили чоловіка, який відкрив вогонь.

КДБ не уточнив, в якому місті це сталося. Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальну справу про вбивство.

За непідтвердженими даними, чоловік, що стріляв в співробітника КДБ, працював в білоруській IT-компанії, повідомляє Еврорадио.