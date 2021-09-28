У Білорусі вбили працівника КДБ
У Білорусі вбили працівника КДБ, це сталося під час так званого антитерористичного рейду силовиків Лукашенка
Про це повідомила прес-служба відомства.
Силовики проводили "спеціальні заходи по відпрацюванню адрес, в яких могли знаходитися особи, причетні до терористичної діяльності". В одній з квартир по них був відкритий вогонь з рушниці. Співробітник КДБ був смертельно поранений. Силовики вбили чоловіка, який відкрив вогонь.
КДБ не уточнив, в якому місті це сталося. Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальну справу про вбивство.
За непідтвердженими даними, чоловік, що стріляв в співробітника КДБ, працював в білоруській IT-компанії, повідомляє Еврорадио.
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