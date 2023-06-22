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У Білорусі впав ударний гелікоптер Мі-24, який може належати РФ

22 червня, 2023 четвер
15:32
Світ

У Білорусі 22 червня впав ударний гелікоптер Мі-24, який може належати повітряно-космічним силам РФ, члени екіпажу отримали тілесні ушкодження, обійшлося без руйнувань

Про це пише білоруський моніторинговий проєкт "МотолькоПомоги".

Міноборони Білорусі повідомляє, що вертоліт "здійснив жорстку посадку" о 13:30 у Барановичському районі. Міністерство не розповідає, кому саме належав літальний апарат.

Своєю чергою моніторингова група, опираючись на дані місцевих, повідомляє, що гелікоптер впав біля траси М1 між Івацевичами та Барановичами та заявляє, що літальний апарат належить ПКС РФ.

"При цьому наголошуємо, що в офіційному повідомленні МО РБ не зазначено, чий саме гелікоптер "здійснив жорстку посадку", - коментує видання.

  • Держприкордонслужба України 22 червня зафіксувала незначне збільшення кількості російських військових на території Білорусі, вони прибувають на навчання.
Росія
Білорусь
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