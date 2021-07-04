У Білорусі затримали громадянина України

Про це повідомляє правозахисний центр "Весна".

За даними правозахисників, Рабешко був затриманий у суботу, 3 липня, близько 17:00. П'ять співробітників міліції провели обшук за місцем його проживання. У чоловіка відібрали телефон, а його самого затримали та відвезли в невідомому напрямку.

Зазначається, що Павло Рабешко має посвідку на проживання у Білорусі.

Нагадаємо, 2 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав прикордонним військам перекрити кордон з Україною, з якої до країни, нібито, потрапляє величезна кількість зброї.

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