Про це повідомляє білоруське інформагенство БелТА.

На зустрічі з трудовими колективами Бобруйська Гнілозуб заявив, що мілітаризація Польщі вказує на підготовку Варшави до наступальної війни.

"Сьогодні ми однозначно оцінюємо, що розгорнуті у суміжних країнах формування НАТО можуть стати основою для створення ударних угруповань проти Росії та Білорусі як її найближчого союзника. На користь цього з метою розширення можливостей щодо прийому та розміщення військових формувань об'єднаних збройних сил НАТО на території суміжних держав ударними темпами розвивається військова інфраструктура. Сьогодні практично завершено модернізацію більшості аеродромів Польщі та країн Балтії, що забезпечує базування на них до 200 бойових літаків", - заявив заступник начальника генштабу Білорусі з бойового управління Валерій Гнілозуб.

Білоруси також відзначають, що у Польщі, Литві та Латвії здійснюється реконструкція навчальних центрів та полігонів для забезпечення діяльності військових контингентів НАТО.

"Ударними темпами йде мілітаризація сусідніх держав, насамперед Польщі. Це політичний курс, який явно вказує на підготовку Варшави до війни, причому не оборонної, як це намагається уявити польське військово-політичне керівництво. Невипадково воно планує підвищити військові витрати до рівня не менше 3% від ВВП і довести чисельність національних збройних сил до 300 тис. У рамках виконання озвучених планів щодо збільшення збройних сил Польщі розпочалася підготовка щодо формування не однієї, а двох додаткових механізованих дивізій сухопутних військ, при цьому розташовуватиметься додаткова дивізія у східній частині. країни, поряд із Білостоком", - впевнений Гнілозуб.

За словами Гнілозуба, уже сьогодні створена інфраструктура забезпечує оперативне перекидання та розміщення військ з континентальної частини США чисельністю до дивізії та ескадрильї бойової авіації.

16 листопада білоруські прикордонники збили квадрокоптер, який виявили за 100 метрів від білорусько-українського кордону.

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