Білоруські прикордонники заявили, що збили безпілотник, який нібито порушив кордон з українського боку
Білоруські прикордонники збили квадрокоптер, який виявили за 100 метрів від білорусько-українського кордону
Про це повідомляє Держприкордонкомітет Білорусі.
За словами білорусів, безпілотник летів з українського боку і був збитий пінськими прикордонниками за 100 метрів від білорусько-українського кордону.
"Інцидент стався сьогодні, 16 листопада, у Кобринському районі. Дрон був збитий прикордонним нарядом з автомата Калашнікова. Квадрокоптер був обладнаний відеокамерою та застосовувався для ведення розвідки та знімання технічних засобів охорони кордону на території Білорусі. За цим фактом проводяться додаткові перевіркові заходи", - пишуть білоруси.
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