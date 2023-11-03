"У більшості ув'язнених немає зубів": Навальний заявив про відсутність стоматологів у в'язницях РФ

Про це повідомляє Reuters.

Олексій Навальний, ув'язнений російський опозиційний лідер, у п'ятницю підняв малорозголошену проблему, яка переслідує російські в'язниці: відсутність стоматологів.

Оголошений владою небезпечним екстремістом, 47-річний Навальний відбуває термін ув'язнення до своїх 70 років, якщо його не звільнять достроково.

Він заперечує свої звинувачення в шахрайстві та екстремізмі, вважаючи їх сфабрикованими, щоб перешкодити йому кинути політичний виклик корумпованому режиму, який, за його словами, веде Росію до руїни.

Кремль позиціонує Навального як підтримуваного Заходом агента політичної дезорганізації, який ніколи не представляв серйозної політичної конкуренції і був засуджений на суто юридичних підставах.

У п'ятницю на своїй сторінці у Facebook він підняв тему стоматології, заявивши, що саме відсутність зубів, а не кримінальні татуювання та тюремний сленг, вирізняє ув'язнених російських в'язниць.

"Ув'язнених об'єднує те, що у більшості з них немає зубів, - написав Навальний. - Погане харчування, відсутність твердої їжі, багато солодкого (найдоступніша їжа), багато міцного чаю, куріння і повна відсутність стоматологічної допомоги роблять свою справу".

За його словами, російські ув'язнені чистять зуби "як божевільні", але в тюрмах надають погані стоматологічні послуги: кілька місяців чекають на стоматолога, який потім просто вириває зуби, а не намагається їх вилікувати.

Навальний заявив, що звертався з офіційними проханнями про надання стоматологічної допомоги, але, незважаючи на дозвіл, це було неможливо, оскільки у в'язниці не вистачало необхідного обладнання.

Він додав, що в'язниця запросила експерта, який сказав, що, незважаючи на популярність гігієни "повітряним потоком", зуби можна чудово почистити "залізними гачками".

"Чому в 2023 році я повинен чистити зуби залізними гачками?" - запитав він.