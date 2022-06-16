У Болгарії опозиція готує вотум недовіри уряду

Про це йдеться в заяві пресслужби партії ГЄРБ.

"Голосування відбудеться через провал уряду у фінансовій та економічній політиці", - йдеться у заяві партії.

Відомо, що сьогодні вранці депутатська група ГЄРБ-СДС ("Громадяни за європейський розвиток Болгарії" та Союз демократичних сил) внесла до діловодства парламенту Болгарії проєкт рішення про вотум недовіри уряду країни на чолі з прем'єр-міністром Кірілом Петковим.

Зазначається, що всі 59 народних депутатів від депутатської групи ГЄРБ-СДС підписали документ.Згідно з регламентом болгарського парламенту, обговорення проєкту може розпочатись не раніше ніж через три і не пізніше семи днів після його внесення до парламенту. Голосування щодо нього має відбутись не раніше ніж через 24 години після закінчення обговорення.

Це означає, що партнери по урядовій коаліції - "Продовжуємо зміни", Болгарська соціалістична партія і "Демократична Болгарія" мають до наступного тижня знайти решту, сім депутатів для того, щоб забезпечити парламентську більшість і тим самим зберегти чинний уряд.



Якщо вотум недовіри провалиться, новий запит на цій же підставі не може бути поданий протягом наступних шести місяців.

27 травня у Болгарії затвердили план переходу на євро з 2024 року. Прийняття Болгарії до єврозони має бути схвалено Радою ЄС. Для цього країна повинна відповідати критеріям конвергенції.