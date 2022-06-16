У Болгарії опозиція готує вотум недовіри уряду
Болгарські опозиційні партії винесли на обговорення парламенту питання недовіри уряду країни
Про це йдеться в заяві пресслужби партії ГЄРБ.
"Голосування відбудеться через провал уряду у фінансовій та економічній політиці", - йдеться у заяві партії.
Відомо, що сьогодні вранці депутатська група ГЄРБ-СДС ("Громадяни за європейський розвиток Болгарії" та Союз демократичних сил) внесла до діловодства парламенту Болгарії проєкт рішення про вотум недовіри уряду країни на чолі з прем'єр-міністром Кірілом Петковим.Зазначається, що всі 59 народних депутатів від депутатської групи ГЄРБ-СДС підписали документ.
Згідно з регламентом болгарського парламенту, обговорення проєкту може розпочатись не раніше ніж через три і не пізніше семи днів після його внесення до парламенту. Голосування щодо нього має відбутись не раніше ніж через 24 години після закінчення обговорення.
Це означає, що партнери по урядовій коаліції - "Продовжуємо зміни", Болгарська соціалістична партія і "Демократична Болгарія" мають до наступного тижня знайти решту, сім депутатів для того, щоб забезпечити парламентську більшість і тим самим зберегти чинний уряд.
Якщо вотум недовіри провалиться, новий запит на цій же підставі не може бути поданий протягом наступних шести місяців.
- 27 травня у Болгарії затвердили план переходу на євро з 2024 року. Прийняття Болгарії до єврозони має бути схвалено Радою ЄС. Для цього країна повинна відповідати критеріям конвергенції.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.47
Купівля 34.47Продаж 35.3
-
EUR
Купівля 35.85Продаж 37.08
- Актуальне
- Важливе