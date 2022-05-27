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У Болгарії затвердили план переходу на євро з 2024 року

27 травня, 2022 п'ятниця
19:51
Світ євро

Прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков оголосив про затвердження плану з переходу країни на євро з 1 січня 2024 року

Про це повідомляє агентство БГНЕС, пише ЄП.

"Уряд затвердив Національний план запровадження євро в Болгарії. План передбачає успішне введення євро та вступ до єврозони з 1 січня 2024 року", - сказав прем’єр-міністр.

План передбачає введення євро з 1 січня 2024 року без перехідного періоду. Протягом першого місяця - до 31 січня 2024 року болгарські банкноти і євро використовуватимуться одночасно. Банки і поштові відділення зможуть обміняти болгарські леви на євро протягом 6 місяців. Центральний банк матиме право здійснювати обмін невизначений час.

Прийняття Болгарії до єврозони має бути схвалено Радою ЄС. Для цього країна повинна відповідати критеріям конвергенції. Болгарія наразі відповідає критерію розміру державного боргу, який нижчий за 60% ВВП. Проте в країні висока інфляція – у квітні вона становила 14,4% - для приєднання до єврозони цей показник має бути близьким до середнього по ЄС. Крім того, дефіцит бюджету не може перевищувати 3% ВВП.

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Економіка
ЄС
Євросоюз
Болгарія
єврозона
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