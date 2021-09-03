У Болгарії призначили дату президентських виборів
Парламент Болгарії призначив дату виборів президента на 14 листопада
Про це інформує Reuters.
Президент Румен Радев, заявив, що балотуватиметься на новий термін.
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Його підтримують соціалісти та партія "Є такий народ", яка перемогла на виборах до парламенту
Після виборів у парлменті не змогли створити більшість.
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