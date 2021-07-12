У Болгарії на парламентських виборах найбільше голосів отримали коаліція експрем'єра та партія шоумена-співака

Про це пише БГНЕС.



Партія Бойко Борисова помітно втратила голоси від минулих парламентських виборів, які пройшли у квітні. Тоді вони отримали 25,7% підтримки болгарських виборців. Натомість, партія "Є такий народ" у квітні мала 17,4%, тоді як зараз 23.66%.

До Народних зборів Болгарії також проходять Болгарська соціалістична партія - 13.63%, коаліція "Демократична Болгарія" - 12.55%, Рух за права та свободи - 10.59% та партія "Встати! Мафія геть" - 5.04%.

Таким чином, 6 партій знову потрапили до парламенту, як і на попередніх виборах.