У Болгарії на парламентських виборах найбільше голосів отримали коаліція експрем'єра та партія шоумена-співака
За підрахунками 95,22% голосів, коаліція колишнього прем’єра Бойко Борисова ГЕРБ-СДС набирає 23,91%. Підтримка партії "Є такий народ" популярного телеведучого та співака Славі Тріфонова набирає 23,66%
Про це пише БГНЕС.
Партія Бойко Борисова помітно втратила голоси від минулих парламентських виборів, які пройшли у квітні. Тоді вони отримали 25,7% підтримки болгарських виборців. Натомість, партія "Є такий народ" у квітні мала 17,4%, тоді як зараз 23.66%.
До Народних зборів Болгарії також проходять Болгарська соціалістична партія - 13.63%, коаліція "Демократична Болгарія" - 12.55%, Рух за права та свободи - 10.59% та партія "Встати! Мафія геть" - 5.04%.
Таким чином, 6 партій знову потрапили до парламенту, як і на попередніх виборах.
- Нагадаємо, у травні президент Болгарії Румен Радев видав указ про розпуск 45-ї Націоних зборів та призначив дату дострокових парламентських виборів
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