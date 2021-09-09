У Болгарії зросла кількість COVID-смертей: у країні ввели нові карантинні обмеження

Про це повідомляє Associated Press.

Останніми тижнями в Болгарії збільшилася смертність від коронавірусу. Країна стала третьою за смертністю серед країн ЄС. Гірше показники лише в Чехії і в Угорщині.

Так, від початку пандемії понад 19 тис. осіб в Болгарії померли від COVID-19. За останній тиждень щодня жертвою хвороби в середньому стає 41 людина.

Таку ситуацію в країні пов'язують з поширенням штаму "Дельта" і низьким показником вакцинації.

Попри те, що в Болгарії люди мають доступ до чотирьох вакцин, схвалених ЄС ( Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson), в ній вакцинували лише 20% дорослого населення.

Тож через це уряд ввів більш жорсткі карантинні обмеження. Уряжовці кажуть, що карантин ввели як вимушені заходи через низький рівень вакцинації.

"Низький рівень вакцинації змушує нас вводити ці заходи", - наголосив міністр охорони здоров'я Стойчо Кацаров.

Відтак, обмеження забороняють роботу кафе і барів після 23:00 години, також за столиками може бути не більше, ніж 6 відвідувачів.

Нічні клуби закриті повністю, а кінотеатри і театри працюють тільки наполовину місць.

Також скоротили місткість відкритих спортивних арен до 30%.

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