У "Борисполі" затримали росіянина: пропонував $1 тис. за в'їзд в Україну
В аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Росії, який пропонував $1000 прикордоннику за пропуск в Україну
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
"Двоє громадян РФ прибули в пункт пропуску "Бориспіль" рейсом "Стамбул – Київ". Пасажири з паспортами країни-агресора не змогли переконати українських прикордонників щодо мети своєї поїздки. Іноземцям відмовили у праві в’їзду на територію України", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, один з них, 24-річний чоловік, вирішив залагодити питання за допомогою хабаря. Він запропонував військовослужбовцю Держприкордонслужби 1000 доларів.
Повідомляється, що прикордонник спробу підкупити його задокументував на відеокамеру.
Після передавання коштів росіянина в Україну пропустили, але з аеропорту він вийшов у супроводі поліції.
Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 369 ККУ "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі".
Інший росіянин вибув з України назад до Стамбула.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.81
Купівля 26.81Продаж 27.03
-
EUR
Купівля 31.69Продаж 32.05
- Актуальне
- Важливе