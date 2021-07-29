У "Борисполі" затримали росіянина: пропонував $1 тис. за в'їзд в Україну

Про це повідомляє Держприкордонслужба.



"Двоє громадян РФ прибули в пункт пропуску "Бориспіль" рейсом "Стамбул – Київ". Пасажири з паспортами країни-агресора не змогли переконати українських прикордонників щодо мети своєї поїздки. Іноземцям відмовили у праві в’їзду на територію України", - йдеться у повідомленні.



Як відомо, один з них, 24-річний чоловік, вирішив залагодити питання за допомогою хабаря. Він запропонував військовослужбовцю Держприкордонслужби 1000 доларів.



Повідомляється, що прикордонник спробу підкупити його задокументував на відеокамеру.



Після передавання коштів росіянина в Україну пропустили, але з аеропорту він вийшов у супроводі поліції.



Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 369 ККУ "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі".



Інший росіянин вибув з України назад до Стамбула.

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