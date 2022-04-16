У Бородянці встановили модульні будинки для робітників ДСНС та волонтерів, які розбирають завали у містечку

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.



"Раніше 18 таких конструкцій були надані Закарпатській ОВА колишнім губернатором штату Нью-Йорк Джорджем Патакі під час його візиту, але на прохання ОП 15 будинків опинилися на Київщині, яка постраждала внаслідок російської агресії", - йдеться в дописі.



Відомо, що, крім модульних будинків, для волонтерів також встановили точку харчування.

Нагадаємо, у Бородянці тільки з-під перших двох зруйнованих будинків дістали тіла 26 жертв, пошуки тривають.