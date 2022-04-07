У Бородянці кількість знайдених під завалами будинків жертв зросла до 26 осіб, - генпрокурор
У київській Бородянці тільки з-під перший двох зруйнованих будинків дістали тіла 26 жертв, пошуки тривають
Про це повідомляє генеральний прокурор Ірина Венедіктова.
За попередньою інформацією, з-під завалів тільки двох перших будинків вдалося дістати тіла 26 загиблих мирних жителів.
За словами Венедіктової, окупанти навмисне наносили авіаудари ввечері, коли в квартирах було найбільше людей.
Наразі пошуки інших загиблих тривають.
Інформація про кількість жертв буде уточнюватися.
- Нагадаємо, що раніше у Бородянці з-під зруйнованих росіянами будівель почали діставати перші жертви
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