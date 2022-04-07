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Головна війна з Росією У Бородянці кількість знайдених під завалами будинків жертв зросла до 26 осіб, - генпрокурор

У Бородянці кількість знайдених під завалами будинків жертв зросла до 26 осіб, - генпрокурор

7 квітня, 2022 четвер
21:27
війна з Росією Наслідки воєнних злочинів російських окупантів у місті Бородянка

У київській Бородянці тільки з-під перший двох зруйнованих будинків дістали тіла 26 жертв, пошуки тривають

Про це повідомляє генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

За попередньою інформацією, з-під завалів тільки двох перших будинків вдалося дістати тіла 26 загиблих мирних жителів. 

За словами Венедіктової, окупанти навмисне наносили авіаудари ввечері, коли в квартирах було найбільше людей.
Наразі пошуки інших загиблих тривають. 
Інформація про кількість жертв буде уточнюватися.

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Новини
Генпрокурор
Ірина Венедіктова
Київська ОДА
Бородянка
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