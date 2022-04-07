У Бородянці кількість знайдених під завалами будинків жертв зросла до 26 осіб, - генпрокурор

Про це повідомляє генеральний прокурор Ірина Венедіктова.



За попередньою інформацією, з-під завалів тільки двох перших будинків вдалося дістати тіла 26 загиблих мирних жителів.



За словами Венедіктової, окупанти навмисне наносили авіаудари ввечері, коли в квартирах було найбільше людей.

Наразі пошуки інших загиблих тривають.

Інформація про кількість жертв буде уточнюватися.

Нагадаємо, що раніше у Бородянці з-під зруйнованих росіянами будівель почали діставати перші жертви