У Бородянці встановлять модульне містечко для мешканців, які втратили домівки
На території стадіону в Бородянці встановлять модульне містечко для мешканців, чиї домівки зруйнували окупанти
Про це повідомляє Київська ОВА.
16 травня на місцевому стадіоні встановлять модульне містечко із 4 комплексів. Кожен комплекс складається із 22 модулів, кухні, душу, туалету та решти необхідних побутових приміщень.
Ці конструкції Бородянка отримала як допомогу від польського уряду.
Конструкції, із яких складається тимчасове містечко, до Бородянки надійшли як допомога від польського уряду.
"Модуальні містечка – оптимальний варіант на той час, поки вирішується питання викупу чи побудови нових домівок. Аналогічні проєкти ми зможемо реалізувати і в інших населених пунктах, які постраждали від окупантів. Зараз розглядаємо цю можливість", – додав голова Київської ОВА Олександр Павлюк.
- Як зазначав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, Бородянка – одне з найбільш зруйнованих окупантами міст Київщини.
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