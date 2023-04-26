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Війна з Росією: хроніка
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У боях за Бахмут і Мар'їнку ЗСУ відбили 43 атаки, на Запоріжжі й Херсонщині ворог обороняється, - Генштаб

26 квітня, 2023 середа
18:53
Війна з Росією ЗСУ

Згідно зі зведенням Генштабу, на Авдіївському, Мар'їнському та Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 43 атаки, а на Запоріжжі й Херсонщині ворог обороняється

Про це Генеральний штаб ЗСУ звітував на фейсбуці.

РФ за добу завдала 3 ракетних та 31 авіаційний удар

26 квітня Росія завдала 3 ракетних, 31 авіаційний удар та здійснила близько 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

ЗСУ відбили 43 ворожих атаки, а також збили розвідувальний БПЛА типу "Supercam"

Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби ЗСУ відбили 43 атаки противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито ворожий розвідувальний БпЛА типу "Supercam".

Ситуація за напрямками

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Медведівка, Галаганівка, Леонівка, Буда-Вороб'ївська, Грем'яч Чернігівської області; Зноб-Трубчевська, Чернацьке, Середина-Буда, Бачівськ, Сидорівка, Шпиль та Миколаївка Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Глибоке, Олійникове та Зелене на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам’янка, Красне Перше, Новомлинськ, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Терни, Торське, Діброва, Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Костянтинівка, Диліївка, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті числені атаки противника в районі Мар’їнки. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Новоукраїнка, Шахтарське, Пречистівка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Водночас протягом доби здійснив обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Берислав, Козацьке, Токарівка, Антонівка, Білозерка, Берегове Херсонської області та місто Херсон.

  • Нагадаємо, командир підрозділу розвідників Terra у складі тактичної групи АЗОВ Микола Волохов повідомив, що російським окупаційним військам в Бахмуті все складніше вести піхотні бої проти Сил оборони.
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