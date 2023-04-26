Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"



"Хромове та Кліщіївка тримаються. На деяких з цих напрямків наші Сили оборони проводять контрнаступальні операції. Тим самим наші підрозділи руйнують плацдарм для наступальних дій противника. Що стосується використання окупантами техніки, то ми повністю контролюємо ситуацію та бачимо всі їхні рухи", - розповів Волохов.



Командир підрозділу розвідників Terra зауважив, що техніка окупантів неефективна у боях за Бахмут



"Погода починає покращуватись. Противника стало краще видно. Тепер ми бачимо набагато далі та більше, ніж три тижні тому. Техніку їхню ми бачимо теж і працюємо по ній. На ближні ж рубежі вони не підходять вже давно, оскільки немає ефективності. Вони спробували технікою продавити нашу оборону, але безрезультатно. Тому бої в Бахмуті здебільшого піхотні. Однак і з піхотними боями для окупантів настають проблеми. Якщо раніше вагнерівці славились своєю агресивною піхотою, то зараз 3 штурмова бригада показує, що може їх чудово знищувати", - додав він.

25 квітня у Генштабі ЗСУ повідомили, що попри зосереджені зусилля РФ на введенні наступу по Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, ЗСУ 24 квітня вдалося відбити 43 атаки й уразити: ЗРК, станції РЕБ та місця скупчення російських військ

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 188 410 військових, 7162 броньовані машини та 2877 артилерійських систем.