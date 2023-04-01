У бою під Бахмутом загинув грузинський доброволець Михайло Мазанашвілі, - ЗМІ
Воюючи на боці ЗСУ, під Бахмутом загинув ще один грузинський доброволець - Михайло Мазанашвілі, родом із Горійського муніципалітету
Про це пише проєкт Радіо Свобода "Ехо Кавказу".
У боях під Бахмутом загинув ще один доброволець із Грузії - Михайло Мазанашвілі. Воїнові було 29 років, останні роки життя він провів в Україні, де мав родину. Сам Михайло родом із Горійського муніципалітету.
"З 24 лютого минулого року в Україні загинули 40 грузинів, які пішли воювати проти російського вторгнення. Серед них громадяни Грузії та грузини, які мали також українське громадянство", - зазначили журналісти агентства "Новини-Грузія"
- Нагадаємо, засновник і командир "Грузинського національного Легіону" Мамука Мамулашвілі розповів, що станом на грудень 2022 за час війни в Україні загинули вже 33 добровольці з Грузії.
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