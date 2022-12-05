Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Грузинські добровольці загинули в оточенні під Бахмутом. Це були хлопці з Грузії, які воювали за Україну у складі добровольчого батальйону "Карпатська Січ". Хлопці потрапили до оточення. Вони відмовилися здаватися у полон окупантів. Росіяни накрили їх важким вогнем з артилерії. За час війни в Україні загинуло вже 33 добровольці з Грузії. Грузія пожертвувала багатьма життями для підтримки України", - зазначив Мамулашвілі.

Командир "Грузинського національного Легіону" Мамука Мамулашвілі. Фото: Арміяінформ

Командир "Грузинського національного Легіону" також додав, що у Грузії смерті хлопців спричиняють тільки наплив нових добровольців в Україну.

"Грузія знайома з ситуацією, яка зараз розгорнулася в Україні. Грузинське суспільство підтримує Україну та співчуває всім українцям", - наголосив Мамулашвілі.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні знищено 91 150 російських військових, 2922 танки, 281 літак та 263 гелікоптери

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