Грузинські добровольці загинули в оточенні під Бахмутом, - командир "Грузинського національного Легіону" Мамулашвілі
Засновник і командир "Грузинського національного Легіону" Мамука Мамулашвілі розповів, що загиблі грузинські добровольці воювали за Україну у складі добровольчого батальйону "Карпатська Січ"
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Грузинські добровольці загинули в оточенні під Бахмутом. Це були хлопці з Грузії, які воювали за Україну у складі добровольчого батальйону "Карпатська Січ". Хлопці потрапили до оточення. Вони відмовилися здаватися у полон окупантів. Росіяни накрили їх важким вогнем з артилерії. За час війни в Україні загинуло вже 33 добровольці з Грузії. Грузія пожертвувала багатьма життями для підтримки України", - зазначив Мамулашвілі.
Командир "Грузинського національного Легіону" Мамука Мамулашвілі. Фото: Арміяінформ
Командир "Грузинського національного Легіону" також додав, що у Грузії смерті хлопців спричиняють тільки наплив нових добровольців в Україну.
"Грузія знайома з ситуацією, яка зараз розгорнулася в Україні. Грузинське суспільство підтримує Україну та співчуває всім українцям", - наголосив Мамулашвілі.
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