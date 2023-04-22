У бою поблизу Бахмута загинув один з кращих знавців аграрного права Олександр Поліводський
При виконанні бойового завдання в районі Бахмута загинув викладач факультету правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія" молодший сержант Олександр Поліводський (1973 - 2023)
Про це розповідається на офіційному сайті вишу.
Воював Поліводський на посаді радіотелефоніста 2-ї радіостанції інформаційно-телекомунікаційного вузла.
У "Могилянці" викладав з вересня 2001 року.
"Був високопрофесійним адвокатом, кандидатом юридичних наук, доцентом. Вніс великий вклад у становлення та розвиток свого рідного факультету", - зазначається у повідомленні.
"Був доцентом, викладачем курсів "Земельне право" та "Використання земель у підприємницькій діяльності" НаУКМА", - додає "Юридична газета".
Олександр Поліводський спеціалізувався на аграрному та земельному праві, праві у сфері нерухомості та судових спорах. Неодноразово запрошувався радником міжнародних організацій - Світового банку, Міжнародної фінансової корпорації, Європейської комісії тощо. Також був радником низки громадських організацій аграрної сфери.
"Увійшов до списку 10-и найбільш рекомендованих юристів практики "Аграрне право" з дослідження "Вибір клієнта" та в ТОП100 найкращих юристів України 2010-2011 років, проведеного "Юридичною газетою", - зазначає видання.
У Поліводського лишилилися дружина Станіслава, донька Софія та син Тарас.
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