У бою поблизу Бахмута загинув один з кращих знавців аграрного права Олександр Поліводський

Про це розповідається на офіційному сайті вишу.

Воював Поліводський на посаді радіотелефоніста 2-ї радіостанції інформаційно-телекомунікаційного вузла.

У "Могилянці" викладав з вересня 2001 року.

"Був високопрофесійним адвокатом, кандидатом юридичних наук, доцентом. Вніс великий вклад у становлення та розвиток свого рідного факультету", - зазначається у повідомленні.

"Був доцентом, викладачем курсів "Земельне право" та "Використання земель у підприємницькій діяльності" НаУКМА", - додає "Юридична газета".

Олександр Поліводський спеціалізувався на аграрному та земельному праві, праві у сфері нерухомості та судових спорах. Неодноразово запрошувався радником міжнародних організацій - Світового банку, Міжнародної фінансової корпорації, Європейської комісії тощо. Також був радником низки громадських організацій аграрної сфери.

"Увійшов до списку 10-и найбільш рекомендованих юристів практики "Аграрне право" з дослідження "Вибір клієнта" та в ТОП100 найкращих юристів України 2010-2011 років, проведеного "Юридичною газетою", - зазначає видання.

У Поліводського лишилилися дружина Станіслава, донька Софія та син Тарас.