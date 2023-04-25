Про це повідомляє Маріупольська міська рада у telegram.

Бразильський клуб змінив назву на "Маріуполь" та запустив флешмоб #FcMariupolLives

"Бател" з бразильського штату Парана носитиме назву "Маріуполь" та виступатиме у кольорах української команди, доки місто не буде звільнено від російської окупації.

"Ось уже рік, як Маріуполь не з'являється ні на полі, ні за його межами. Бразилія завжди приймала тисячі українських іммігрантів. Український футбол завжди приймав великі бразильські таланти. Ми будемо піклуватися про ФК "Маріуполь", доки всі українці знову не зможуть піти на стадіон, щоб переглянути гру своєї команди", - йдеться у заяві клубу.

Клуб "Батель" базується у місті Гуарапуава, де знаходиться найбільша українська спільнота в Латинській Америці. 75% населення мають українське коріння.