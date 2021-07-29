У Британії брудне повітря перетворять на корм для риб

Про це повідомляє Forbes.



Таку технологію розробляє британська енергокомпанія Drax спільно зі стартапом Deep Branch, який за допомогою мікроорганізмів переробляє промислові викиди CO2 на високоякісний одноклітинний білок (SCP), оптимізований для харчування тварин.

Розробники вважають, що він зможе замінити звичайний корм для тварин на зразок рибного борошна або соєвих бобів і таким чином замкнути цикл виробництва вуглецю.



Наприкінці цього року розробку випробують на викидах, зібраних експериментальною установкою Mitsubishi Heavy Industries на електростанції Drax.

Це дослідження є одним із декількох інноваційних проектів у галузі біоенергетики з виловлюванням і зберіганням вуглецю на відновлюваній електростанції.

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