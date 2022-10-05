У Британії почались навчання молодших командирів ЗСУ
На території Великої Британії розпочато підготовку базового рівня молодших командирів Збройних Сил України
Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.
Даний курс розроблено на основі української програми навчань сержантського складу із врахуванням бойового досвіду Збройних Сил України.
Він передбачає заняття з лідерства, психологічної, методичної, вогневої, технічної та тактичної підготовок, а також міжнародного гуманітарного права.
Тренування проводяться українськими та британськими інструкторами із залученням іноземних зразків озброєння та військової техніки.
Після успішного завершення навчання військовослужбовців буде призначено на посади командирів відділень в підрозділи різних родів військ.
- Відзначимо, що Велика Британія стала найпершою та найбільш активною країною, яка вишколювала українських військових.
- Окрім цього наші солдати пройшли навчання у 14 країнах-партнерах для виконання завдань на іноземних зразках озброєння та військової техніки.
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