У Британії закрили фонд, який підтримував російський Маріїнський театр
На тлі вторгнення РФ в Україну у Великій Британії закрився заснований у 1992 році Англо-російський фонд опери та балету, який підтримував принц Уельський
Про це повідомляє The Guardian.
Британська благодійна організація, створена для підтримки одного з найстаріших театрів Росії - Маріїнського театру, закрита. З 1992 року Англо-російський фонд опери та балету зібрав мільйони для російських мистецьких організацій і мав принца Уельського як одного зі своїх покровителів.
Благодійну організацію заснував диригент Валерій Гергієв, відомий друг Володимира Путіна, з метою підтримати петербурзький Маріїнський театр та просувати його роботу у Великій Британії.
Фонд закрився за кілька тижнів до свого 30-річного ювілею в квітні. Згадки про нього вилучили зі списку приналежностей принца Чарльза на офіційних королівських сайтах, а на сайті благодійної організації повідомляється: "Фонд Маріїнського театру [його робоча назва] закрився".
Благодійна організація не оприлюднила заяви, що пояснює закриття, але це сталося після вторгнення Росії в Україну. Прессекретар принца Уельського відмовився від коментарів, але підтвердив, що фонд закрито.
Незадовго до цього директор Маріїнського та одна з найбільших зірок російської класичної музики Гергієв, був виключений з оперного театру Ла Скала в Мілані після того, як відмовився засудити вторгнення РФ в Україну. Після цього він пішов у відставку з посади почесного президента Единбурзького міжнародного фестивалю і був звільнений з Мюнхенської філармонії.
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