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У Британії знайшли мертвим олігарха українського походження

4 березня, 2022 п'ятниця
13:45
Новини

Помер за нез'ясованих обставин

У графстві Суррей (Англія) знайшли мертвим олігарха Михайла Уотфорда.

Поліція розпочала розслідування за фактом смерті, повідомляє "The Guardian".

Місцева поліція каже, що даний момент підозрілих обставин у смерті нема. Михайла Уотфорда знайшли мертвим у його будинку у Портнолл Драйв. Швидка, яка приїхала на виклик, що чоловікові стало погано, знайшла його вже мертвим.

Видання відзначає, що звістка про смерть з'явилась на фоні новин про пристальну увагу британського уряду до олігархів, що належать до кола соратників Володимира Путіна. Однак немає жодних припущень, що Уотфорд став ціллю британських санкцій через близькість до Путіна або через російське вторгнення.

Також ця смерть слідує за замахом на вбивство на території Великобританії колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки, в замовленні якого звинувачують Кремль, а також інших нападів, в яких звинувачують російську владу.

Уотфорд народився як Михайло Толстошея в Україні в 1955 році. Він був широко відомий як Міша і, за даними Sunday Times, змінив своє прізвище після переїзду до Великобританії. Спочатку він оселився в Лондоні, де жив зі своєю естонською дружиною Джейн, а потім переїхав до Суррея.

Свої статки збудував на нафті та газу.

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