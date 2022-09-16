У британській розвідці назвали дві гострі проблеми армійців РФ на українській території
За словами британської розвідки, у Росії спостерігається гостра нестача робочої сили для війни в Україні
Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії у твіттері.
За даними розвідки, ПВК Вагнера щонайменше з липня проводить вербування російських в'язнів на війну в Україні. Їм обіцяють пом'якшення покарання.
Нещодавно процес вербування прискорився. На опублікованому відео власник ПВК Вагнера Євген Пригожин наголошує на тому, що йому потрібні люди для десантно-штурмових підрозділів.
Одночасно з цим російські військові академії зменшують строки навчання курсантів та прискорюють їхній випуск. Імовірно, їх також планують залучити до війни в Україні.
Ці два факти свідчать про те, що найбільш критичними недоліками під час кризи комплектування армії Росії нині є, імовірно, бойова піхота та молодші командири, наголошує британська розвідка.
- Раніше з'явилося відео, на якому людина, схожа на Євгена Пригожина, вербує в'язнів у ПВК Вагнера. Пізніше Пригожин визнав, що особисто закликає в'язнів воювати.
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