У британській розвідці назвали дві гострі проблеми армійців РФ на українській території

Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії у твіттері.

За даними розвідки, ПВК Вагнера щонайменше з липня проводить вербування російських в'язнів на війну в Україні. Їм обіцяють пом'якшення покарання.

Нещодавно процес вербування прискорився. На опублікованому відео власник ПВК Вагнера Євген Пригожин наголошує на тому, що йому потрібні люди для десантно-штурмових підрозділів.

Одночасно з цим російські військові академії зменшують строки навчання курсантів та прискорюють їхній випуск. Імовірно, їх також планують залучити до війни в Україні.

Ці два факти свідчать про те, що найбільш критичними недоліками під час кризи комплектування армії Росії нині є, імовірно, бойова піхота та молодші командири, наголошує британська розвідка.

Раніше з'явилося відео, на якому людина, схожа на Євгена Пригожина, вербує в'язнів у ПВК Вагнера. Пізніше Пригожин визнав, що особисто закликає в'язнів воювати.