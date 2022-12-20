У британській розвідці назвали справжню мету зустрічі Путіна з Шойгу, Герасимовим та Суровікіним
Російський диктатор Володимир Путін влаштував показову зустріч з вищим військовим командуванням РФ, аби відвернути від себе провину за військові невдачі в Україні
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що 16 грудня Володимир Путін відвідав об'єднаний штаб збройних сил РФ та зустрівся з вищим військовим командування. Зокрема, з начальником генштабу Валерієм Герасимовим і міністром оборони Сергієм Шойгу. Він вислухав пропозиції щодо наступних кроків у війні проти України. А одним із тих, хто виступав із доповіддю, був командувач угрупованням військ РФ в Україні Сергій Суровікін.
"Цією організованою зустріччю Путін, ймовірно, мав на меті продемонструвати колективну відповідальність за "спеціальну військову операцію", як називають у РФ війну проти України. Захід ймовірно, мав на меті відвести від Путіна відповідальність за військову невдачу, велику кількість загиблих російських військових в Україні та зростання громадського невдоволення у Росії", - дійшли висновку в розвідці Британії.
Там додали, що також телевізійна картинка була покликана розвіяти чутки в соціальних мережах про звільнення генерала Герасимова.
- 18 грудня в Інституті вивчення війни припустили, що у Кремлі публічно показали зустріч Володимира Путіна з вищим військовим керівництвом, аби врятувати імідж російського диктатора та міноборони.
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