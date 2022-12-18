Про це у щоденному звіті пише Інститут вивчення війни.

Американські аналітики припускають, що Кремль намагається зобразити Путіна як компетентного керівника воєнного часу та реабілітувати імідж міноборони Росії. Для цього було оприлюднено репортаж про зустріч Путіна з представниками об’єднаного штабу ЗС РФ.

У Кремлі 17 грудня повідомили, що Путін нібито протягом усього дня працював в об’єднаному штабі та провів нараду з командирами. Міноборони РФ та пропагандистські ЗМІ оприлюднили кадри, на яких видно, що на зустрічі присутні начальник генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов, міністр оборони Сергій Шойгу та командувач об'єднаним угрупованням окупаційних військ в Україні Сергій Суровікін. Однак на фото та відео не вдалося ідентифікувати командувачів військовими округами або арміями.

"Кремль, ймовірно, оприлюднив цю зустріч, щоб показати, що Путін активно займається плануванням і проведенням війни в Україні після нещодавньої помітної критики його ролі в керівництві військовими діями з боку ультранаціоналістів. Іншою метою була реабілітація іміджу російського міноборони", - дійшли висновку в ISW.

17 грудня у Кремлі повідомили, що Володимир Путін впродовж цілого дня проводив нараду з командувачами військ, які воюють проти України.

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