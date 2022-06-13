Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

У британській розвідці вважають, що протягом найближчих місяців операції з переправи через річки будуть одними з найважливіших факторів у ході війни. Це пояснюється тим, що ключовий центральний сектор російської лінії фронту у 90 км завширшки на Донбасі лежить на захід від річки Сіверський Донець.

"Щоб досягти успіху в поточній оперативній фазі наступу на Донбас, Росії доведеться або завершити амбітні флангові дії, або здійснити штурм переправи через річку. Українським силам часто вдавалося підривати мости перед відступом, тоді як Росія намагалася створити складну координацію для масштабного переходу через річку під обстрілами", - підсумували у британській розвідці.

26 травня ворожу понтонну переправу через Сіверський Донець було знищено гаубицями М777.

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