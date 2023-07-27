У британській розвідці пояснили роль російських вертольотів Ka-52M на фронті

Так вважають у міністерстві оборони Великої Британії.

Зазначається, що Росія, ймовірно, втратила близько 40 гелікоптерів Ка-52 після вторгнення, проте цей тип також дорого обійшовся Україні.

За даними розвідки, нещодавно РФ посилила свої сили на півдні невеликою кількістю нових варіантів Ка-52М: дуже модифікованим вертольотом, створеним з досвіду в Сирії.

"Ще одне ключове покращення парку Ka-52 - інтеграція нової протитанкової ракети LMUR з дальністю приблизно 15 км. Екіпажі швидко використовують можливості запуску цих ракет за межами зони дії українських систем ППО", - йдеться у повідомленні.

Також у розвідці наголосили, що докази використання варіанту M в Україні містять фотографії, опубліковані у соціальних мережах, на яких екіпаж позують поряд із новим вертольотом.