У британській розвідці пояснили роль російських вертольотів Ka-52M на фронті
У російських терористів однією з найсильніших систем озброєння у Запорізькій області є ударний вертоліт Ка-52, який вони добре модифікували
Так вважають у міністерстві оборони Великої Британії.
Зазначається, що Росія, ймовірно, втратила близько 40 гелікоптерів Ка-52 після вторгнення, проте цей тип також дорого обійшовся Україні.
За даними розвідки, нещодавно РФ посилила свої сили на півдні невеликою кількістю нових варіантів Ка-52М: дуже модифікованим вертольотом, створеним з досвіду в Сирії.
"Ще одне ключове покращення парку Ka-52 - інтеграція нової протитанкової ракети LMUR з дальністю приблизно 15 км. Екіпажі швидко використовують можливості запуску цих ракет за межами зони дії українських систем ППО", - йдеться у повідомленні.
Також у розвідці наголосили, що докази використання варіанту M в Україні містять фотографії, опубліковані у соціальних мережах, на яких екіпаж позують поряд із новим вертольотом.
- Уранці 25 липня воїни 38-ї окремої бригади морської піхоти ліквідували вертоліт Ка-52 армії ворога.
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