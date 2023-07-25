Морські піхотинці знищили російський гелікоптер Ка-52
Уранці 25 липня воїни 38-ї окремої бригади морської піхоти ліквідували вертоліт Ка-52 армії ворога
Про це інформує пресслужба 38-ї окремої бригади морської піхоти ВМС України.
Повідомляється, що сьогодні о 07:43 бійці бригади влучили переносним зенітно-ракетним комплексом ворожий Ка-52.
"Ранок морпіхів починається не з кави", - коментують військові.
Місце знищення російського гелікоптера українські захисники не уточнюють у цілях безпеки.
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