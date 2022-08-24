English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У британській розвідці розповіли про підсумки 6 місяців великої війни РФ проти України

У британській розвідці розповіли про підсумки 6 місяців великої війни РФ проти України

24 серпня, 2022 середа
08:42
війна з Росією окупанти

Росія за пів року повномасштабної війни проти України не досягла головної мети та була вимушена зосередитися на скромніших цілях

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter

У британській розвідці нагадують, що сьогодні виповнюється 31 річниця Незалежності України. З 2014 року президент РФ Володимир Путін намагався застосувати поєднання сили та примусової дипломатії, щоб зміцнити вплив Росії в Україні та втручатися в її суверенні справи.

РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну шість місяців тому з метою повалення уряду та окупації більшої частини країни. У квітні російські лідери зрозуміли, що це не вдалося, і повернулися до більш скромних цілей на сході та півдні України.

"Наступ на Донбасі досягає мінімального прогресу, і Росія очікує великої контратаки України. В оперативному плані Росія відчуває нестачу боєприпасів, техніки та персоналу. Бойовий дух у багатьох частинах поганий, а стан армії значно погіршився. Дипломатичний вплив РФ зменшився, а її довгострокова економічна перспектива похмура. Пів року війни Росії проти України виявилися водночас дорогими та стратегічно шкідливими", - констатували у британській розвідці. 

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Росія
Володимир Путін
Донбас
російська армія
Луганщина
Херсонщина
Донеччина
День Незалежності
Військові новини
Велика Британiя
Читайте також:
Зеленський Путін
21 серпня, 2022 неділя
До Зеленського дійшло, що переговори з Путіним можливі лише після деокупації територій України,- політолог Магда
22 серпня, 2022 понедiлок
Бійці полку "Азов", звільнені з російського полону, дали пресконференцію
Віталій Портников
Автор Віталій Портников
23 серпня, 2022 вiвторок
Путін діє за чеченським сценарієм
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.52
    Купівля 39.52
    Продаж 40.38
  • EUR
    Купівля 39.42
    Продаж 40.51
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
24 серпня
09:16
Валерій Залужний
"Незалежність можлива тільки коли є люди, готові за неї боротися": Залужний подякував захисникам і захисницям України
09:15
Лукашенко
Після сотень ракет: Лукашенко наважився привітати українців з Днем Незалежності та побажав "мирного неба"
09:14
PR
До Дня Незалежності бренд жіночого одягу Natali Bolgar анонсував старт конкурсу на найкращий look у патріотичних кольорах
09:05
Інтерв’ю
на фото: Олена Білозерська
Офіцерка ЗСУ Олена Білозерська: Ми переможемо і ввійдемо в нове об’єднання сильних розвинених держав
08:50
Укрзалізниця
Укрзалізниця попередила про затримку низки потягів
08:39
Оновлено
Росія двічі за ніч обстріляла Запоріжжя
08:20
мітинг на підтримку захисників Азовсталі
"Кричущий воєнний злочин": Україна попередила міжнародних партнерів про плани РФ влаштувати судилище над полоненими захисниками Маріуполя
07:48
ЗСУ відбили атаки росіян на Донеччині, - Генштаб
ЗСУ відбили атаки росіян на Донеччині, - Генштаб
07:46
Аналітика
друзі Путіна
70 друзів Путіна на Французькій Рив’єрі
07:45
вибух у "адміністрації" Пушиліна
РФ могла сама вдарити по штабу Пушиліна, аби виправдати атаки на українські урядові будівлі у День Незалежності, - ISW
07:41
Габріелюс Ландсбергіс
Очільник МЗС Литви запропонував питати в росіян на кордоні з ЄС, чий Крим
07:20
Google створив дудл до Дня Незалежності України
Google створив дудл до Дня Незалежності України
06:53
британія україна
Зменшить бюрократичну тяганину. Україна та Британія починають переговори щодо цифрової торгівлі
06:28
Посольство США в Україні
"Безпекова ситуація може погіршитися без попередження": посольство США закликало своїх громадян їхати з України
06:21
Найгірший сценарій війни позаду, - Резніков
05:48
Матч ПСВ - "Рейнджерс", Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій середи
05:26
Матч "Бенфіка" - "Динамо" у Лізі чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів вівторка
04:32
Оновлено
Знищений склад у Токмаку, Запорізька область
ЗСУ знищили російський склад у Запорізькій області
03:44
Ракетний удар
В ОК "Південь" попередили про можливі масовані ракетні удари по всіх регіонах України
03:34
сирена
У роботі застосунку "єТривога" стався збій
03:27
Оновлено
Ілюстрація. Дніпро
У Дніпрі прогриміли вибухи
03:23
російська авіація
Російські штурмовики і гелікоптери 10 разів атакували позиції ЗСУ на Півдні
03:14
Путін, морські десантники
Росія зменшила корабельне угруповання у Чорному морі
03:06
Ілюстрація. Знищений склад
ЗСУ знищили російський склад на Херсонщині
02:36
Динамо, Ліга чемпіонів
"Динамо" зіграє у груповому етапі Ліги Європи: дата жеребкування
01:51
Ліз Трасс
Трасс заявила про готовність застосувати ядерну зброю
01:36
Ілюстрація. Харків
Росія обстріляла Новобаварський район Харкова
00:53
Ракетний обстріл
Окупанти вдарили ракетами по інфраструктурних об'єктах Запоріжжя
00:48
Марія Захарова
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 23 серпня
00:39
Кислиця
Кислиця закликав МАГАТЕ подумати над постійною присутністю своїх представників на ЗАЕС
00:18
"Бенфіка" - "Динамо"
"Динамо" програло "Бенфіці" і вилетіло з Ліги чемпіонів
00:00
Пошкоджені банкноти
НБУ просить українців відмовлятися від пошкоджених банкнот під час розрахунків: у чому причина
2022, вiвторок
23 серпня
23:48
Ілюстративне зображення. Російський безпілотник
ЗСУ знищили п’ять ворожих безпілотників
23:43
Оновлено
Ілюстративне зображення обстрілу Харкова. На фото Харківський гуртожиток
Російські військові втретє за день обстріляли один із районів Харкова
23:41
Василь Небензя і "фотосвідоцтва" обстрілів Запорізької АЕС українськими військовими
"Наслідок злочинної підтримки західних покровителів": постпред Росії в ООН вчергове звинуватив Україну в обстрілах ЗАЕС та показав так звані фотосвідоцтва
23:09
Ексклюзив
Курт Волкер
Військовий сценарій для Росії зимою буде складнішим, ніж для України, - Волкер
23:01
Заступниця генсека ООН Розмарі Дікарло
Заступниця генсека ООН на Радбезі закликала демілітаризувати Запорізьку АЕС та негайно допустити туди місію МАГАТЕ
22:50
Сумщина - ілюстративне фото
Окупанти гатили по Сумщині: понад 80 прильотів
22:36
Цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке, - Зеленський
"Харків не буде містом зруйнованих районів і ніколи не підкориться нечисті": Зеленський запевнив, що зробить все для звільнення усієї області
22:06
Аналітика
Сергій Згурець
День нашої Незалежності для ворога є системним подразником: чим може нам загрожувати противник та до чого готується наша протиповітряна оборона. Колонка Сергія Згурця
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV