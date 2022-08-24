Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

У британській розвідці нагадують, що сьогодні виповнюється 31 річниця Незалежності України. З 2014 року президент РФ Володимир Путін намагався застосувати поєднання сили та примусової дипломатії, щоб зміцнити вплив Росії в Україні та втручатися в її суверенні справи.

РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну шість місяців тому з метою повалення уряду та окупації більшої частини країни. У квітні російські лідери зрозуміли, що це не вдалося, і повернулися до більш скромних цілей на сході та півдні України.

"Наступ на Донбасі досягає мінімального прогресу, і Росія очікує великої контратаки України. В оперативному плані Росія відчуває нестачу боєприпасів, техніки та персоналу. Бойовий дух у багатьох частинах поганий, а стан армії значно погіршився. Дипломатичний вплив РФ зменшився, а її довгострокова економічна перспектива похмура. Пів року війни Росії проти України виявилися водночас дорогими та стратегічно шкідливими", - констатували у британській розвідці.

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