У британській розвідці розповіли про підсумки 6 місяців великої війни РФ проти України
Росія за пів року повномасштабної війни проти України не досягла головної мети та була вимушена зосередитися на скромніших цілях
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
У британській розвідці нагадують, що сьогодні виповнюється 31 річниця Незалежності України. З 2014 року президент РФ Володимир Путін намагався застосувати поєднання сили та примусової дипломатії, щоб зміцнити вплив Росії в Україні та втручатися в її суверенні справи.
РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну шість місяців тому з метою повалення уряду та окупації більшої частини країни. У квітні російські лідери зрозуміли, що це не вдалося, і повернулися до більш скромних цілей на сході та півдні України.
"Наступ на Донбасі досягає мінімального прогресу, і Росія очікує великої контратаки України. В оперативному плані Росія відчуває нестачу боєприпасів, техніки та персоналу. Бойовий дух у багатьох частинах поганий, а стан армії значно погіршився. Дипломатичний вплив РФ зменшився, а її довгострокова економічна перспектива похмура. Пів року війни Росії проти України виявилися водночас дорогими та стратегічно шкідливими", - констатували у британській розвідці.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.52
Купівля 39.52Продаж 40.38
-
EUR
Купівля 39.42Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе