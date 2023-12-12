У британській розвідці заявили, що у росіян є дефіцит обладнання для ведення бойових дій вночі

Про це йдеться у звіті міноборони Великої Британії.

У оборонному відомстві повідомили, що з кінця листопада 2023 року простежується тенденція ведення росіянами бойових дій вночі. Проте, користувачі соцмереж, які є солдатами РФ стверджують, що у них є дефіцит окулярів нічного бачення та спеціальних камер для безпілотників для ведення бойових дій вночі. Саме це обладнання з'являється у списках потреб російських військовослужбовців.

Водночас українські військові отримують прилади нічного бачення від міжнародних партнерів. Один з солдатів РФ, який перебуває на Херсонщині заявив, що ЗСУ "пересуваються переважно вночі".

"Російські військові під час навчань рідко акцентують увагу на нічних маневрах. Як правило, вони орієнтовані на денні заходи, щоб справити враження на старших офіцерів, які приїжджають з візитом", - додали британські розвідники.