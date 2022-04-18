У Броварах відновили подачу води та майже на 90% електропостачання, - мер

Про це у своєму Telegram повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.



"Майже 90% електроенергії відновлено, запрацювала подача води та всі каналізаційні насосні станції", - сказав він.

Він подякував комунальникам за ефективну і якісну роботу.

Уранці 17 квітня окупанти завдали низки ударів по інфраструктурі Броварської громади на Київщині.