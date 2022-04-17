Окупанти завдали ракетних ударів по інфраструктурі Броварів, - мер

Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.



"Сьогодні з самого ранку були потрапляння в ряд інфраструктурних об'єктів у нашій громаді. Прошу зберігати спокій. Можливі перебої з електроенергією, водопостачанням і каналізуваннням. Усі служби працюють у посиленому режимі", - розповів він.



Мер нагадав закликав людей не знімати відео й не забувати, що в Україні триває війна. Ігор Сапожко також зауважив, що комунальні служби зроблять усе для відновлення всіх життєзабезпечувальних об'єктів інфраструктури впродовж 17 квітня.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb