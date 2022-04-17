Окупанти завдали ракетних ударів по інфраструктурі Броварів, - мер
Уранці 17 квітня окупанти завдали низки ударів по інфраструктурі Броварської громади на Київщині, мер закликав людей не знімати на відео місця обстрілів
Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.
"Сьогодні з самого ранку були потрапляння в ряд інфраструктурних об'єктів у нашій громаді. Прошу зберігати спокій. Можливі перебої з електроенергією, водопостачанням і каналізуваннням. Усі служби працюють у посиленому режимі", - розповів він.
Мер нагадав закликав людей не знімати відео й не забувати, що в Україні триває війна. Ігор Сапожко також зауважив, що комунальні служби зроблять усе для відновлення всіх життєзабезпечувальних об'єктів інфраструктури впродовж 17 квітня.
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