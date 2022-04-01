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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією У Броварському районі багато мінувань, Вишгородський - гуманітарна катастрофа, - голова ОВА

У Броварському районі багато мінувань, Вишгородський - гуманітарна катастрофа, - голова ОВА

1 квітня, 2022 п'ятниця
12:24
війна з Росією міна

Російські окупанти продовжують частково відходити з півночі Київської області в напрямку державного кордону Білорусі, але у багатьох районах напружена ситуація

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

"Відзначається рух спільних колон техніки різної кількості російського ворога. До складу конвоїв також входять цивільні транспортні засоби (вантажі, автобуси, маршрутки, авто), які були викрадені російськими окупантами під час тимчасової окупації територій. Крім того, ворог здійснює вилучення награбованого майна", - йдеться у повідомленні.

За словами Павлюка, на тимчасово окупованих територіях російський ворог продовжує свої протиправні дії, обмежуючи пересування мирних жителів, використовуючи будинки та квартири місцевих мешканців для розміщення персоналу, тримаючи в заручниках місцевих мешканців та активістів. 

Найбільш небезпечними напрямками є населені пункти вздовж Житомирської траси: Буча - Ворзель - Гостомель, Немішаєве, Дмитрівська громада, Макарівська громада та північ Вишгородського району. Небезпечно також на території деяких населених пунктів Баришівської, Калитнянської, Великодимерської громад.  
 
В Обухівському, Бориспільському, Білоцерківському та Фастівському районах ситуація контрольована та спокійна. Обстрілів не відбувається, сили оборони у підвищеній готовності.

У Бучанському районі ситуація напружена, але контрольована. Макарівська та Ірпінська громади перебувають під контролем ЗСУ. У Гостомельській громаді ворог залишив селище, у Бучанській - окопався. У районі багато зруйнованої інфраструктури.

У Броварському районі також багато руйнувань. У Баришівській, Калитянській та Великодимерській громадах багато мінувань.

В Іванківській, Димерській та Поліській громадах Вишгородського району гуманітарна катастрофа. Місто Славутич заблоковане.
 

 
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Бровари
Київська область
Вишгородський район
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