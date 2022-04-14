У Бучі відновили водопостачання, невдовзі буде світло й газ, - Міськрада
Комунальне підприємство "Ірпіньводоканал" відновило водопостачання міста Буча, скоро в місті відновляться світло та газ
Про це повідомляє Бучанська міська рада.
Відомо, що газові комунікації у Бучі фахівці Київоблгазу разом із комунальниками і волонтерами лагодили кілька днів поспіль.
"Зараз вже подали високий тиск і система витримала. Тепер подають газ у мікрорайони", - розповів бучанський міський голова Анатолій Федорук.
Наразі безперебійно отримують електроенергію лікарня, гуманітарний штаб, пожежна частина та резервуари чистої води. Стабільне енергопостачання у місті буде відновлено до 17 квітня.
- Нагадаємо, епідеміологи дали поради, що робити, коли немає водопостачання. При відсутності централізованого водопостачання воду з альтернативних джерел перед споживанням та використанням для приготування їжі необхідно очищувати.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 29.91
-
EUR
Купівля 31.76Продаж 32.68
- Актуальне
- Важливе