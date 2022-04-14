У Бучі відновили водопостачання, невдовзі буде світло й газ, - Міськрада

Про це повідомляє Бучанська міська рада.



Відомо, що газові комунікації у Бучі фахівці Київоблгазу разом із комунальниками і волонтерами лагодили кілька днів поспіль.



"Зараз вже подали високий тиск і система витримала. Тепер подають газ у мікрорайони", - розповів бучанський міський голова Анатолій Федорук.



Наразі безперебійно отримують електроенергію лікарня, гуманітарний штаб, пожежна частина та резервуари чистої води. Стабільне енергопостачання у місті буде відновлено до 17 квітня.

Нагадаємо, епідеміологи дали поради, що робити, коли немає водопостачання. При відсутності централізованого водопостачання воду з альтернативних джерел перед споживанням та використанням для приготування їжі необхідно очищувати.