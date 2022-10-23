Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що протести проти уряду Орбана, що припали на 66-ту річницю Угорської революції, підтримали тисячі угорців. Зокрема вони заявили, що уряд прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана підвів вчителів, бо виплачує їм мізерну зарплату, тоді як інфляція перевищила 20% у вересні і продовжує зростати.

Проходячи по мосту через Дунай, протестувальники тримали плакати з гаслами на кшталт "Орбан, забирайся геть" і "Немає вчителів, немає майбутнього". Це відбулось через кілька годин після того, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв зберегти економічну стабільність і підтримувати обмеження на рахунки за електроенергію навіть у домашніх умовах, у міру того, як ЄС сповзає до "економічної кризи".

Відомо, що активісти вимагали підвищення заробітної плати освітянам і боротьби з інфляцією, яка знецінює доходи населення.

За даними організаторів, у Будапешті зібралися близько 80 тисяч людей, що є чи не найчисельнішою антиурядовою акцією протесту за останній час.

20 жовтня Орбан заявив, що закликатиме присутніх на саміті лідерів держав Європейського Союзу переглянути санкційну політику щодо Росії.

Експерт-міжнародник Дмитро Тужанський зазначає, що Угорщина сама не заблокує жодних санкцій, її підтримують певні бізнесові кола в більших країнах ЄС. Також додає, що Орбан веде кулуарну боротьбу, щоб не втратити гроші від ЄС.

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