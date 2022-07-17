У бундестазі вимагають від Шольца детально розповісти про допомогу Україні

Про це повідомляє міжнародна телевізійна служба новин Tagesschau з посиланням на слова очільниці комітету із питань оборони в бундестазі Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман.

"Мета (зустрічі, - ред.) повинна полягати в тому, щоб отримати впорядкований огляд (німецької допомоги Україні) для ініціювання наступних кроків у цілеспрямований, взаємоузгоджений спосіб", – сказала вона.

Для цього Штрак-Ціммерман закликала Шольца якнайшвидше скликати "Національну конференцію з питань України".

За її словами, на цій зустрічі представники відомства федерального канцлера, збройної промисловості, профспілок і бундесверу зможуть сісти за стіл і узгодити подальші кроки щодо допомоги Україні.

Штрак-Ціммерман наголошує, що війна в Україні перебуває у вирішальній фазі.

"Тоді як українська армія мужньо протистоїть жорстокій російській навалі, намагаючись стримати російську армію та відзначаючи власні військові успіхи завдяки нашій гуманітарній, економічній та військовій підтримці, Росія продовжує готуватися до великих наступів", – попереджає депутатка.

Вона вважає, що те, наскільки довго Україна зможе захищатися і чи досягне вона зрештою успіху у війні, залежить "зокрема від підтримки Німеччини". Тому уряд Німеччини "повинен зробити більше, щоб допомогти Україні виграти цю війну".

"Німеччина повинна взяти на себе роль лідера, якої вимагають її західні партнери в Європі, і, безсумнівно, рішуче й сміливо рухатися вперед", – підсумувала Штрак-Ціммерман.

6 липня консульства у Німеччині попередили українців про проблеми до кінця серпня та черги з вересня. Зазначається, що режим "живої черги" стосуватиметься таких послуг, як продовження терміну дії закордонного паспорта та внесення даних про дітей до закордонного паспорта одного з батьків.