У бундестазі виступають за прямі постачання важкого озброєння Україні
У Німеччині виступають за прямі постачання важкого озброєння Україні, бо схема обміну із третіми країнами не працює належним чином
Про це заявила голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман.
"Ми повинні знайти в собі мужність визнати, що це (кругові постачання зброї – ред.) працює не так, як ми собі уявляли, і відповідно повинні замість них перейти до прямих постачань", - вважає вона.
Відомо, що схема обміну Німеччини із третіми країнами передбачала, що вони поставлятимуть зброю в Україну, а Німеччина компенсує цю зброю більш сучасним озброєнням.
Наприкінці квітня Бундестаг переважною більшістю голосів підтримав постачання важких озброєнь Україні. У рішенні, які отримало 586 голосів депутатів, йдеться про заклик до уряду Німеччини продовжити й за можливості прискорити постачання Києву необхідної техніки, а також розширити при цьому передачу важких та складних систем озброєнь, наприклад у рамках кругових постачань.
Для цього Берлін пообіцяв компенсувати постачання важкої техніки радянського виробництва із запасів східноєвропейських країн, з якою добре знайомі ЗСУ.
- 24 квітня уряд Швейцарії наклав вето на реекспорт до України боєприпасів до німецьких БМП Marder. А 1 червня Швейцарія наклала вето на постачання БМП з Данії до України. Пізніше Швейцарія дозволила Німеччині продати свої танки Leopard 2 третім країнам.
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