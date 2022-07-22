У бундестазі виступають за прямі постачання важкого озброєння Україні

Про це заявила голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман.

"Ми повинні знайти в собі мужність визнати, що це (кругові постачання зброї – ред.) працює не так, як ми собі уявляли, і відповідно повинні замість них перейти до прямих постачань", - вважає вона.

Відомо, що схема обміну Німеччини із третіми країнами передбачала, що вони поставлятимуть зброю в Україну, а Німеччина компенсує цю зброю більш сучасним озброєнням.

Наприкінці квітня Бундестаг переважною більшістю голосів підтримав постачання важких озброєнь Україні. У рішенні, які отримало 586 голосів депутатів, йдеться про заклик до уряду Німеччини продовжити й за можливості прискорити постачання Києву необхідної техніки, а також розширити при цьому передачу важких та складних систем озброєнь, наприклад у рамках кругових постачань.

Для цього Берлін пообіцяв компенсувати постачання важкої техніки радянського виробництва із запасів східноєвропейських країн, з якою добре знайомі ЗСУ.

24 квітня уряд Швейцарії наклав вето на реекспорт до України боєприпасів до німецьких БМП Marder. А 1 червня Швейцарія наклала вето на постачання БМП з Данії до України. Пізніше Швейцарія дозволила Німеччині продати свої танки Leopard 2 третім країнам.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb