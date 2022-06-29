У бундестазі звинуватили Шольца у спробах нав'язати мир Україні
Депутат бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер заявив, що уряд Олафа Шольца зволікає з постачанням Україні зброї через бажання нав'язати Києву мирну угоду з РФ
Про це Кізеветтер заявив у інтерв'ю Passauer Neue Presse.
За його словами, Німеччина здатна в достатній кількості надати Україні велику кількість БМП Marder, артилерію та танки Leopard, однак досі не зробила цього через бажаня нав'язати Києву мир на невигідних умовах.
"Німеччина дуже багато чого ускладнила Україні. Очевидно, вони хочуть нав'язати мир, заморивши Україну голодом, постачаючи лише невелику кількість важливої зброї. Якщо зараз НАТО не надасть Україні потужну підтримку, це означатиме, що ми приймаємо російську силову політику", - сказав Кізеветтер.
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21 червня Олаф Шольц заявив, що повільні темпи постачання німецької зброї Києву пояснюються необхідністю навчання українських військових.
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