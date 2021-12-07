У бюджет України надійшло 1,42 млрд грн за перший об'єкт "Великої приватизації" - столичний завод "Більшовик"
Кошти від приватизації акціонерного товариства "Перший київський машинобудівний завод" (ПКМЗ, раніше - завод "Більшовик") у розмірі 1,42 млрд грн надійшли до державного бюджету
Про це повідомив у Facebook очільник Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко.
"Інформую, що кошти за результатами аукціону з приватизації заводу "Більшовик" сьогодні надійшли до бюджету України. Це 1 429 017 000 гривень", - написав Сенниченко.
Він додав, що інвестор погасить усі борги державного підприємства, які становлять понад 500 млн грн.
"Результат команди фонду за 2020-2021 рр. - 8,1 млрд грн. Це більше, ніж за сім попередніх років", - зазначив голова Фонду держамайна.
- Нагадаємо, 27 жовтня 2021 Київський завод "Більшовик" продали на аукціоні за 1,42 млрд грн. Він став першим об'єктом "Великої приватизації".
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