У бюджет України надійшло 1,42 млрд грн за перший об'єкт "Великої приватизації" - столичний завод "Більшовик"

Про це повідомив у Facebook очільник Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко.



"Інформую, що кошти за результатами аукціону з приватизації заводу "Більшовик" сьогодні надійшли до бюджету України. Це 1 429 017 000 гривень", - написав Сенниченко.



Він додав, що інвестор погасить усі борги державного підприємства, які становлять понад 500 млн грн.



"Результат команди фонду за 2020-2021 рр. - 8,1 млрд грн. Це більше, ніж за сім попередніх років", - зазначив голова Фонду держамайна.

Нагадаємо, 27 жовтня 2021 Київський завод "Більшовик" продали на аукціоні за 1,42 млрд грн. Він став першим об'єктом "Великої приватизації".