У Чечні до шкільної програми включили книгу про батька Кадирова
У підконтрольній Росії Чечні до шкільної програми включили книгу про Ахмата-Хаджу Кадирова, батька Рамзана Ахматовича Кадирова, під назвою "Шлях, осяяний світлом"
Її написав начальник Управління економічної безпеки та протидії корупції МВС по республіці Чечня Амруді Едилов, повідомляє лояльний клану Кадирових телеканал "Грозний ТБ".
"У книзі розповідається про життя та діяльність першого президента Чеченської республіки. У посібнику описані подробиці про його роботу, політичні погляди та досягнення національного лідера.
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Важлива частина книги присвячена історії того, як збулася найголовніша мрія Ахмата-Хаджі Кадирова - захистити свій народ від бід та воєн", - йдеться у сюжеті.
Посібник надійшов до всіх шкіл регіону. Його впроваджено як додатковий матеріал вивчення історії Росії.
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