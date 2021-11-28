У Чечні до шкільної програми включили книгу про батька Кадирова

Її написав начальник Управління економічної безпеки та протидії корупції МВС по республіці Чечня Амруді Едилов, повідомляє лояльний клану Кадирових телеканал "Грозний ТБ".



"У книзі розповідається про життя та діяльність першого президента Чеченської республіки. У посібнику описані подробиці про його роботу, політичні погляди та досягнення національного лідера.



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Важлива частина книги присвячена історії того, як збулася найголовніша мрія Ахмата-Хаджі Кадирова - захистити свій народ від бід та воєн", - йдеться у сюжеті.



Посібник надійшов до всіх шкіл регіону. Його впроваджено як додатковий матеріал вивчення історії Росії.





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