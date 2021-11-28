Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ У Чечні до шкільної програми включили книгу про батька Кадирова

У Чечні до шкільної програми включили книгу про батька Кадирова

28 листопада, 2021 неділя
16:34
Світ Рамзан Кадиров

У підконтрольній Росії Чечні до шкільної програми включили книгу про Ахмата-Хаджу Кадирова, батька Рамзана Ахматовича Кадирова, під назвою "Шлях, осяяний світлом"

Її написав начальник Управління економічної безпеки та протидії корупції МВС по республіці Чечня Амруді Едилов, повідомляє лояльний клану Кадирових телеканал "Грозний ТБ".

"У книзі розповідається про життя та діяльність першого президента Чеченської республіки. У посібнику описані подробиці про його роботу, політичні погляди та досягнення національного лідера.

Читайте також: Кадиров живе з 30-річною переможницею конкурсу краси. У них спільні діти та нерухомість, - ЗМІ

Важлива частина книги присвячена історії того, як збулася найголовніша мрія Ахмата-Хаджі Кадирова - захистити свій народ від бід та воєн", - йдеться у сюжеті.

Посібник надійшов до всіх шкіл регіону. Його впроваджено як додатковий матеріал вивчення історії Росії.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Рамзан Кадиров
Чечня
Північний Кавказ
Кавказ
Читайте також:
26 листопада, 2021 п'ятниця
Лукашенко прибув на кордон з Польщею та заявив мігрантам, що не змусить їх повертатися на батьківщину
Тайсон Ф'юрі
25 листопада, 2021 четвер
Мене цікавлять тільки вони, - Ф'юрі назвав двох боксерів, які достойні з ним битись
Михайло Цимбалюк
25 листопада, 2021 четвер
Розвідка доповідає, що російська армія деморалізована, - нардеп Цимбалюк
Київ
+5
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.01
    Купівля 27.01
    Продаж 27.29
  • EUR
    Купівля 30.32
    Продаж 30.8
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, неділя
28 листопада
19:42
Катерина Бабкіна
"Як не зведешся, то глянь довкола хоча б, я угорі над тобою, до тебе зву", − Катерина Бабкіна читає поезію у небі
19:33
Юрій Бутусов на пресконференції Зеленського
Міноборони "категорично засуджує" публікацію Бутусовим відео з гаубицею
18:50
Третина українців помирає до 65 років. Половині цих смертей можна запобігти, - ООН
18:48
Аґнєшка Голланд
"Росія не може проковтнути правду про Голодомор", − режисерка фільму "Ціна правди"
18:20
Оновлено
ДБР почало розслідування щодо Юрія Бутусова. Журналіст каже, що це помста Зеленського
17:57
Інтерв’ю
Андрій Піонтковський
США, як ніколи, рішуче налаштовані покарати Путіна за агресію, – Піонтковський
17:40
Урсула фон дер Ляйєн, Гітанас Науседа, Єнс Столтенберг
Брюссель дає Литві, Латвії та Польщі 200 млн євро на оснащення кордону
17:11
Турчинов
Бездіяльність у питаннях захисту країни провокує Кремль на війну, – Олександр Турчинов
17:03
Андрій Шевченко
"Дженоа" Шевченка заробила перше очко під керівництвом українця в чемпіонаті Італії
16:59
Оновлено
У Новій Одесі вже троє загиблих від вибуху в 5-поверхівці. Пошукові роботи завершено
16:12
Віталій Портников
Віталій Портников замість Зеленського вибачився перед ромами
15:50
Павло Латушко
Після курдів Лукашенко випустить проти Європи афганців, - Латушко
15:33
Інтерв’ю
Михайло Гончар
"Меседж Кремля Європі − перегляньте свої пріоритети, облиште Схід нам, Білорусь, Україна хай вас не турбує", − Михайло Гончар
15:30
Френсіс Фукуяма
Фукуяма назвав причину різкого невдоволення Україною з боку Кремля
15:13
Держрезиденція у Гуті
Журналіст Ткач каже, що звільнили працівників УДО, які не перешкоджали його дрону в Гуті. У відомстві заперечують
14:51
Вибори у Киргизстані
Киргизстан вперше обирає змішаний парламент
14:46
Дмітрій Орєшкін
"У Росії були часи, коли вона не розширювалася, а звужувалася", – Дмітрій Орєшкін про статтю Владіслава Суркова
14:26
Ексклюзив
Руйнація системи розвідки в Україні: чому Академію зовнішньої розвідки ліквідовує МОН? Розслідування Тетяни Чорновол
14:15
Ексклюзив
Зеленський
Український Гарвард чи Гоґвортс: яким буде президентський університет?
13:49
На Черкащині розшукують 14-річного Дениса Романцевича
13:25
У "Борисполі" затримали групу з Вірменії, яка хотіла вилетіти до Іспанії з підробленими паспортами України
13:10
Інтерв’ю
Олександр Турчинов
Оптимальний варіант для країни – це демократичні дострокові парламентські, а потім президентські вибори, – Олександр Турчинов
13:00
В Україні на карантині 1,2 тис. шкіл, відсторонено 2,8 тис. нещеплених вчителів
12:40
Загроза від "Омікрону": Ізраїль закрив кордон для іноземців, спецслужба ШАБАК відстежує кожне підозріле зараження
12:27
Різдво й Новий рік на Софійській площі буде без шашликів і мангалів, але з найбільшим у Європі вертепом
12:01
"Минай" - "Динамо"
УПЛ: результати, розклад матчів і трансляцій 16-го туру чемпіонату України з футболу
11:48
В Криму загарбники створили молодіжні загони "кіберстукачів"
11:36
Теофімо Лопес - Джордж Камбосос
Кривдник Ломаченка Лопес сенсаційно програв австралійцю у бою за пояси українця
11:25
Дмітрій Орєшкін
Дмітрій Орєшкін: "Бацька випереджає Путіна за ступенем безумства"
11:10
В окупованому Донецьку немає за що ремонтувати міст через Кальміус
10:50
Світлана Алексієвич
"Запізніла нація". Білоруси програють, бо бракує історичної пам'яті, - Алексієвич
10:35
Турчинов
"Необхідно всі наявні ресурси перекинути на захист північного кордону", - Турчинов
10:32
У Києві створили Конгрес мусульман України. Духовне управління Криму не запросили
10:03
Пандемія COVID в Україні: за добу - 400 смертей, 3 тис. госпіталізацій, 7 тис. заражень
09:17
Ізраїльські вчені знають, як за 2 секунди вбити коронавірус, - Jerusalem Post
08:55
Вибух 5-поверхівки у Новій Одесі. Відомо про 2 загиблих
08:30
Помер російський рокер Олександр Градський
08:00
Руслан Суков (на трибуні) та Володимир Мороз
На Донеччині нардеп від ОПЗЖ спільно з "тітушками" влаштував мордобій з мером від "За майбутнє" і депутатами міськради
07:20
Віктор Янукович
"Я - легітимний". Янукович подав позов проти Верховної Ради
07:00
Інтерв’ю
Глен Грант
"Уряд України досі не може збагнути, що країна перебуває у стані війни", - британський полковник Глен Грант
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV